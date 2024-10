Aktualisiert am 11.10.2024 - 14:22 Uhr

GSG 9 soll wohl neuen Standort an der Ostsee bekommen

Um in Zukunft mögliche Sabotageakte verhindern zu können, bekommt das GSG 9 einen neuen Standort. Von einem Land soll dabei eine besondere Gefahr ausgehen.

Angesichts möglicher Sabotageakte rüstet die Bundesregierung die Bundespolizei an der Ostsee auf. Medienberichten zufolge soll künftig eine maritime Einsatzeinheit der Spezialeinheit GSG 9 fest in Neustadt in Schleswig-Holstein stationiert werden. "Konkrete Auskünfte zu strategischen Standortfragen der GSG 9 der Bundespolizei kann das Bundesinnenministerium, auch aus einsatztaktischen Gründen, nicht erteilen", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums dazu auf Anfrage.