Die Elektrizitätspreise in Deutschland sind europaweit am höchsten. Sahra Wagenknecht vom BSW macht die Bundesregierung mit ihrer Energiepolitik dafür verantwortlich.

In den vergangenen Jahren sind die Strompreise für die Privathaushalte in Deutschland immer weiter angestiegen. In Europa liegt Deutschland mittlerweile an Platz eins der Preise für Elektrizität, mit durchschnittlich 41 Cent pro Kilowattstunde. Zu viel, ist Sahra Wagenknecht vom BSW überzeugt – und kritisiert die Bundesregierung für die hohen Strompreise.