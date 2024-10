Gericht: Kein "besonders schweres Ausweisungsinteresse"

Bonner Behörden hatten Hamzas Ausweisung sowie eine 20-jährige Wiedereinreisesperre gefordert. Hamza lebt jedoch mit einer deutschen Ehefrau und drei Kindern zusammen, was letztlich ein entscheidender Faktor für das Gericht war. In der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster wurde betont, dass das Beweismaterial nicht ausreiche, um ein "besonders schweres Ausweisungsinteresse" festzustellen. Weiterhin stellte das Gericht klar, dass die aktuelle Rechtslage es nicht zulasse, allein aufgrund seiner salafistischen Ansichten eine Abschiebung durchzuführen, sofern keine konkreten weiteren Umstände hinzukämen. Die familiären Bindungen Hamzas und seine Rolle als Vater spielten dabei eine zentrale Rolle, weshalb das Interesse am Verbleib in Deutschland höher bewertet wurde als das öffentliche Interesse an einer sofortigen Abschiebung.