FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai fordert Nachbesserungen am beschlossenen Sicherheitspaket der Ampelkoalition. Den Verbleib seiner Partei in der Regierung knüpft er an klare Bedingungen.

Herbst der Entscheidungen

Djir-Sarai machte den Verbleib der FDP in der Koalition von Entscheidungen in den Bereichen Migration, Wirtschaft und Haushalt abhängig. "Ob wir weiterregieren, hängt von einem Herbst der Entscheidungen ab", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Regierung müsse klare Fortschritte bei der Begrenzung der Migration zeigen, forderte er.

Nach den herben Verlusten für die FDP bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland hatten unter anderem Parteichef Christian Lindner und Generalsekretär Djir-Sarai bereits einen "Herbst der Entscheidungen" in der Bundesregierung eingefordert. Bis Weihnachten müssten in der Koalition in wesentlichen Politikfeldern Fortschritte erzielt werden. Genannt wurden die Themen Migration, Wirtschaft und Finanzen.