Er will die Wirtschaft stärken Habeck irritiert Scholz und Lindner mit neuem Vorschlag Von afp , reuters , mak , fls Aktualisiert am 23.10.2024 - 15:08 Uhr Lesedauer: 3 Min. Robert Habeck: Er will die Wirtschaft unterstützen.

Streit in der Koalition ist programmiert: Robert Habeck möchte die Wirtschaft mit einem Deutschlandfonds ankurbeln. Der Vorschlag kommt bei seinen Mitkoalitionären indes nicht gut an.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat einen neuen Anlauf für die Förderung von Unternehmen mit staatlichen Mitteln unternommen. Er schlug am Mittwoch eine "unbürokratische Investitionsprämie" von zehn Prozent des Investitionsvolumens vor. Das Geld solle aus einem "Deutschlandfonds" von Bund und Ländern kommen und besonders auch an "Handwerksbetriebe sowie kleine und mittelständische Betriebe" gehen.

Die Maßnahme soll laut Habeck auf fünf Jahre befristet werden. Das daraus resultierende größere Wirtschaftswachstum würde dafür sorgen, dass die Staatsverschuldung "nur moderat" ansteigen würde.

Scharfe Kritik vom Koalitionspartner FDP folgte prompt. Zumal der Vorschlag eine klare Positionierung gegen die FDP ist – und deren Vorsitzenden, Finanzminister Christian Lindner, der vor allem auf Haushaltsdisziplin pocht. Und auch abseits dessen könnte Habeck mit seinem Vorschlag die Ampel erneut aufgewühlt haben.

Neuer Vorschlag war nicht abgestimmt

Denn nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit waren die Vorschläge innerhalb der Bundesregierung nicht abgesprochen. "Das ist mit dem Kanzler nicht abgestimmt, aber das muss es ja auch gar nicht", sagte Hebestreit am Mittwoch in Berlin und verwies auf die Ressortverantwortung. Das Papier von Habeck sei "ein Vorschlag in der politischen Debatte". Es sei sinnvoll, dass sich alle Beteiligten intensive Gedanken machten.

In Betracht kommen für die Förderung aus dem Deutschlandfonds sollen laut Bundeswirtschaftsministerium alle Investitionen der Unternehmen mit Ausnahme von Gebäudeinvestitionen. Die Prämie würde im Jahr der Investition mit der Steuerschuld des Unternehmens verrechnet.

"Ist sie höher als die Steuerschuld oder macht das Unternehmen gar keine Gewinne, wird die Differenz beziehungsweise die komplette Prämie ausgezahlt", heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten "Modernisierungsagenda" des Ministers.

"Grüne Lenkungsfantasien falscher Kurs für Deutschland"

Die SPD lobte den Vorstoß von Habeck, von den Liberalen hagelte es prompt Kritik. FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer etwa geißelte den Vorstoß als "Wahlkampfpapier", das nichts Neues enthalte: "Das alles hat der designierte grüne Kanzlerkandidat die letzten drei Jahre schon ein ums andere Mal wie eine alte Leier wiederholt und nichts daraus gelernt", sagte Meyer t-online. "Anstatt Wahlkampf zu machen, sollte Robert Habeck seine grüne Fraktion in die Spur schicken und deren Blockaden bei der Wachstumsinitiative beenden."

Zugleich betonte der FDP-Mann die Position seiner Partei: Die Liberalen wollten "strukturelle Reformen für die gesamte Wirtschaft", um so Wettbewerbsfähigkeit und Investitionen zu erhöhen. Innovationen bräuchten "freies Unternehmertum", so Meyer. "Eine Marktwirtschaft an der kurzen Leine grüner Lenkungsfantasien ist der falsche Kurs für Deutschland."

Zurückhaltend äußerte sich auch der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Jörg Dittrich. Im t-online-Interview sagte er: Besser sei eine Senkung der Steuern und Lohnzusatzkosten für alle Unternehmen. Zudem zeigte er sich skeptisch, ob sich der Vorschlag in der Ampel überhaupt umsetzen lasse: "Für den Standort ist nicht entscheidend, was angekündigt wird, sondern das, was die Politik tatsächlich umsetzt. Wir brauchen kein weiteres Projekt, das auf der Umsetzungshalde landet."

Ökonom: "Das ist keine nachhaltige Wirtschaftspolitik"

Bei führenden Ökonomen stößt die Fondsidee derweil auf ein geteiltes Echo. "Der geplante Deutschlandfonds kann Investitionen anregen, stellt aber keine systematische Verbesserung des Standorts dar", sagte der Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Achim Wambach, am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. "Hohe Steuern von den Unternehmen verlangen, aber gleichzeitig Subventionen für Investitionen zu geben, ist keine nachhaltige Wirtschaftspolitik."

Ifo-Präsident Clemens Fuest hält zusätzliche steuerliche Investitionsanreize angesichts der niedrigen und weiter sinkenden Investitionen für gut begründet. "Es sollte allerdings ein Instrument mit möglichst wenig Bürokratie sein", sagte der Chef des Münchner Instituts. "Wenn die Investitionsprämie analog zur Abschreibung im Rahmen der Steuererklärung gewährt wird, ist das so ein Instrument."