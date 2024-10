Es zeichnete sich seit mindestens einem Jahr ab, jetzt ist es offiziell : Cem Özdemir macht's. Er kandidiert als Ministerpräsident von Baden-Württemberg und will Winfried Kretschmann beerben. Der wird nach 15 Jahren im Amt im Frühjahr 2026 in Rente gehen, mit dann 77 Jahren. Özdemir soll die Erfolgsgeschichte der Grünen im Südwesten weiterschreiben und den einzigen Chefposten in einer Landesregierung verteidigen.

"Schwierig, aber nicht aussichtslos"?

Die Antistimmung beträfe weniger seine Politik im Land als die der Ampel, sagte Kretschmann. Nicht ganz uneigennützig natürlich. Dass der Bund einen großen Anteil am Niedergang hat, bestreiten auch führende linke Grüne im Bund nicht. Dass die Ampel an allem schuld ist, glauben aber auch längst nicht alle. Es gibt einige, die bei Kretschmann Ermüdungserscheinungen feststellen. Eine inzwischen etwas zu ruhige Hand beim Regieren.

Das mit der Müdigkeit dürfte bei Özdemir mit seinen 58 Jahren kein Problem sein. Trotzdem stellt sich für ihn und seine Partei eine durchaus komplizierte Frage: Wie viel Kretschmann sollte Özdemir kopieren? Was funktioniert heute noch – und was nicht mehr?

Cem, der Bildungsaufsteiger?

Bodenständig, pragmatisch, liberal – selbst linke Grüne sagen, dass ein solcher Kurs auch für Cem Özdemir in Baden-Württemberg der richtige sei. Dem Oberrealo dürfte das nicht schwerfallen. Und er hat das in den vergangenen Wochen schon anklingen lassen, unter anderem mit seinem Gastbeitrag zur Migrationspolitik. ( Mehr dazu lesen Sie hier .)

Die ernsthaftere Version der Kritik lautet: Özdemir müsse jetzt seine eigene Erzählung nach vorn stellen. Also die Geschichte des kleinen Cem, in Bad Urach am Fuß der schwäbischen Alb als Sohn türkischer Gastarbeiter geboren, der es durch Bildung ganz nach oben geschafft hat: an die Spitze der Grünen, an die Spitze des Landwirtschaftsministeriums – und jetzt vielleicht an die Spitze seines Heimatlandes.