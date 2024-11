In der Ampel rumort es: Am Mittwoch soll im Koalitionsausschuss über den schwelenden Konflikt gesprochen werden. Zuvor hat Scholz offenbar seine Parteifreunde zu sich zitiert.

Naheliegendstes Thema in beiden Runden: Die neu entfachte Ampel-Krise. Immerhin war kurz zuvor bekannt geworden, dass Scholz in der kommenden Woche mit Finanzminister Lindner und dem grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck sprechen will. Unter sechs Augen soll dabei getagt werden, bevor es am Mittwoch dann in den Koalitionsausschuss geht. Die Lage ist also ernst.