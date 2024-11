"Der Kanzler muss jetzt Schaden vom Volke abwenden"

"Die Ampel vergeigt unser schönes Land"

Gabriele Hildebrandt stimmt versöhnlichere Töne an: "Die Ampelregierung ist bemüht, sich genau um das zu kümmern, was gerade wichtig ist. Die Bürger haben so gewählt, dass sie zustande kommen konnte. Der Kölner Dom wurde auch nicht an einem Tag erbaut und die aktuelle Politik kann nur täglich an den wichtigsten Problemen arbeiten, ohne dabei das Rad neu zu erfinden." Die t-online-Leserin wünscht sich mehr Dankbarkeit und Respekt für das Geleistete.