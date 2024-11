Der Kanzler erklärt sich im TV. Endlich Führung also in der beispiellosen Regierungskrise? Fehlanzeige.

Schließlich blieb Scholz in all den von außen eindringenden und von innen selbst kreierten Krisen seiner Regierung für die Bevölkerung unnahbar, ja oft unsichtbar. Jetzt aber, wo sich schon bald Neuwahlen abzeichnen und es um seine eigene politische Zukunft geht, zeigt er verstärkt Präsenz. Ein Narr, wer da nicht Wahlkampftaktik vermutet.

Mit dieser Haltung ist kein Staat zu machen

Die Rolle des Opfer-Kanzlers aber steht Scholz schlecht zu Gesicht. Natürlich stimmt, dass die FDP sich hartleibig Kompromissen verweigerte und so einen Koalitionsbruch provozierte. Scholz aber lieferte in dem dysfunktionalen Bündnis Fehleinschätzungen statt Führung und ignorierte zu lange die Leiden der Wirtschaft, die Sorgen der Bürger und unterschätzt bis heute den Aufstieg der AfD .

In seiner gesamten Regierungszeit pflegte er den Duktus, den er auch bei "Caren Miosga" einhielt: keine Spur von Selbstkritik, nirgendwo. Und auch jetzt will der mächtigste Mann der Regierung, qua Amt Verantwortungsträger Nummer 1, an dem historischen Scheitern seiner Koalition keinen Anteil haben. Dazu passt, dass er bei Miosga selbst die Frage, wann genau es nun zu Neuwahlen kommen soll, an andere delegierte.