Plus zwei Prozent

Aktualisiert am 22.11.2024 - 09:47 Uhr

Aktualisiert am 22.11.2024 - 09:47 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Olaf Scholz (Archivbild): Der amtierende Bundeskanzler gewinnt in den Umfragen an Beliebtheit. (Quelle: IMAGO / Political-Moments)

Schon vor dem Verzicht von Boris Pistorius auf die SPD-Kanzlerkandidatur hat Amtsinhaber Olaf Scholz im "ZDF"-Politbarometer im direkten Vergleich mit Unionsherausforderer Friedrich Merz an Zustimmung gewonnen. Für Scholz als Kanzler sprachen sich nach der am Freitag veröffentlichten Umfrage 39 Prozent der Wahlberechtigten aus – das waren zwei Prozentpunkte mehr als bei der vorherigen Erhebung im Oktober. Merz verlor hingegen vier Punkte auf 44 Prozent. 17 Prozent (plus zwei) legten sich nicht fest.