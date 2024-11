Drohnen-Alarm an Kriegsschiff in Hamburg

Nach Pistorius' Verzicht auf die Kanzlerkandidatur herrscht bei der SPD Katerstimmung. Die Kanzlerpartei geht jetzt beschädigt in den Wahlkampf – die Verantwortung dafür trägt die Spitze.

Frust, Ratlosigkeit, Unverständnis – am Tag nach dem Pistorius-Rückzug ist die Stimmung in der SPD weiterhin angeschlagen. Donnerstagabend hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius in einer Videobotschaft erklärt, dass er nicht als Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten zur Verfügung stehe. Es sei seine "souveräne und persönliche" Entscheidung, so der 64-Jährige in dem dreiminütigen Clip.

Es war der Höhepunkt eines einwöchigen Machtkampfes innerhalb der SPD, der vor allem über die Medien, aber auch hinter den Kulissen ausgetragen wurde. Kreispolitiker, mächtige Abgeordnete und Landesverbände hatten sich vorgewagt, um Kanzler Olaf Scholz (SPD) abzusägen und Pistorius als Kanzlerkandidaten durchzudrücken. Denn viele erhofften sich bessere Wahlchancen mit Pistorius, dem beliebtesten Politiker des Landes seit fast zwei Jahren.

Doch die Parteigranden, allen voran SPD-Chef Lars Klingbeil und der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich, vereitelten das Vorhaben. Sie hielten Scholz so lange die Treue, bis Pistorius offenbar aus eigener Initiative die Debatte beendete. Ein beliebter Kandidat, der nie offiziell angetreten war, musste sich zurückziehen, damit ein unbeliebter Kandidat und gescheiterter Kanzler von der Gesamtpartei akzeptiert wurde. Vorerst zumindest.

Auch Erleichterung macht sich breit

So lassen sich die Zustände in der SPD derzeit beschreiben. Immerhin: Die quälende Debatte der vergangenen Tage, die Ungewissheit, die unnötige Selbstdemontage der Genossen – sie hat ein Ende. Horcht man in die Partei hinein, erfährt man auch von einem Gefühl der Erleichterung, dass die Sache endlich geklärt ist.

Gleichwohl stecken einigen die Ereignisse noch in den Knochen. Auch weil noch Fragen offen sind, etwa, wie es überhaupt zu der Entscheidung am Donnerstag gekommen ist. So trafen sich nach t-online-Informationen am Nachmittag die SPD-Spitzenleute zu einer Krisenrunde im Willy-Brandt-Haus. Mit dabei waren neben Pistorius und Scholz die Parteichefs Lars Klingbeil, Saskia Esken, Generalsekretär Matthias Miersch und Fraktionschef Rolf Mützenich.

Was geschah am Donnerstag?

Was geschah während der Sitzung? Dazu gibt es unterschiedliche Darstellungen. Laut "Handelsblatt" soll die Entscheidung "spitz auf Knopf" gestanden haben, vor allem große Teile der SPD-Bundestagsfraktion haben sich demnach für Pistorius starkgemacht. Doch Scholz habe das nicht akzeptieren wollen und wurde dabei auch von Fraktionschef Mützenich unterstützt. Um einen Zweikampf zu verhindern, soll Pistorius schließlich seinen Verzicht erklärt haben.

Nach t-online-Informationen hatte Pistorius allerdings schon vor dem Treffen seinen Rückzug verkündet. Demnach habe Pistorius das der SPD-Spitze "vorab kommuniziert", bevor er im Anschluss die Partei- und Fraktionsführung traf, so eine Quelle zu t-online. Die "Bild"-Zeitung berichtete zuerst über Pistorius' frühzeitigen Verzicht am Donnerstagmittag. Doch was vorher passierte, insbesondere zwischen Mittwochmorgen, als Scholz vom G20-Gipfel aus Rio zurückkam, und Donnerstag, ist weiter unklar.

"So sieht Motivation aus"

Wie schlecht die Gemütslage vor allem in der Bundestagsfraktion ist, zeigte sich in der gemeinsamen Videoschalte von Fraktion und Parteivorstand am Donnerstagabend. Ein Teilnehmer beschrieb die Stimmung als "Totentanz", ein anderer fand die Schalte "gruselig" und "surreal". Ein weiterer Teilnehmer berichtete von versteinerten Mienen und ernsten Gesichtern bei Pistorius, Klingbeil und zahlreichen Abgeordneten. "So sieht Motivation aus", so der Genosse sarkastisch zu t-online.