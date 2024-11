Aktualisiert am 22.11.2024 - 16:12 Uhr

Lange wäre die Landesregierung in Brandenburg ohnehin nicht mehr im Amt gewesen. Jetzt scheint sich ihr Ende zu beschleunigen.

Nonnemacher hatte sich für die Reform in ihrer derzeitigen Fassung ausgesprochen, Woidke dagegen. In der Abstimmung des Bundesrates stimmte die Mehrheit der Länder schließlich für die Reform von Woidkes SPD-Parteifreund, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Das Gesundheitsministerium in Brandenburg soll bis auf Weiteres die bisherige Leiterin der Staatskanzlei, Kathrin Schneider (SPD), übernehmen, berichtet der RBB.