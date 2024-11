So viel verdient der FDP-Generalsekretär

Bijan Djir-Sarai ist als Generalsekretär der FDP zurückgetreten – er war in dem Amt seit Dezember 2021. Noch am 18. November hatte er die "D-Day"-Formulierung in den Plänen für das provozierte Ampel-Aus geleugnet. Durch weitere Veröffentlichungen wurde sie nun erneut belegt.