Raus aus der EU, ran an Russland

Tatsächlich wollte die AfD sich mit Blick auf die bald anstehende Bundestagswahl ursprünglich moderater verkaufen, um vor allem in Westdeutschland zu punkten. Bundesvorstand und Bundesprogrammkommission strichen deswegen in den vergangenen Wochen unter anderem den von der Partei lang geforderten Dexit, also den Austritt Deutschlands aus der EU, aus ihrem Wahlprogramm.

Am Donnerstag aber wurde ein 85-seitiger Programmentwurf an Delegierte für einen Parteitag im Januar verschickt, der t-online vorliegt. Darin ist er nun plötzlich doch enthalten: der Dexit, den sich Rothfuß wünscht und der Putin in die Karten spielen würde.

"Wir halten einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union und die Gründung einer neuen europäischen Gemeinschaft für notwendig", heißt es da. Außerdem werden Schreckensszenarien für die Zukunft skizziert: von einer Deindustrialisierung und Verarmung der deutschen Bevölkerung ist die Rede. Gefordert wird, den Handel mit Russland ebenso wie Gaslieferungen über die Nord-Stream-Pipeline wieder aufzunehmen sowie alle Sanktionen aufzuheben. Das deckt sich mit dem, was Rothfuß und Singer in Russland forderten und im Gespräch mit t-online bekräftigten.

Krah ließ den Bundesvorstand im Dunkeln

Für die AfD kommt das Bekanntwerden der Russlandreisen ihrer Abgeordneten aus Landes-, Bundes- und EU-Parlament dennoch zur Unzeit. Viele Skandale in Verbindung mit dem Putin-Regime sowie China hat die Partei schon zu verbuchen, bereits vor der Europawahl störten insbesondere Krahs Verquickungen den Wahlkampf empfindlich. Seit Längerem bereits dringen die Parteispitzen intern auf Zurückhaltung, was öffentliche Auftritte in Russland oder in kremlnahen Medien angeht. Das gilt verschärft, seitdem die Bundestagswahl auf den Februar vorgezogen wurde.

Doch die russophilen AfD-Abgeordneten beeindrucken die Ansagen von oben offensichtlich wenig. Im Oktober löste Matthias Moosdorf – Nachfolger von Petr Bystron im Amt als außenpolitischer Sprecher der Fraktion im Bundestag – einen Eklat aus, weil er eine Honorarprofessur an einer Moskauer Musikschule antrat, wie t-online berichtete.

Nun also Rothfuß, Singer und wieder einmal: Krah. Über Rothfuß‘ und Singers Teilnahme am Brics-Treffen waren die Spitzen in Bund und Bayern zumindest vorab informiert und lehnten eine Kostenbeteiligung nach eigener Aussage ab. Krahs Abstecher zu seinen "alten Freunden" nach Sotschi aber war in der Parteizentrale bisher unbekannt. "Zu den Reiseaktivitäten von Maximilian Krah liegen keine Informationen vor", teilte ein Sprecher des Vorstands mit.

Verärgert zeigten sich auf Anfrage von t-online Landes- und Fraktionsvorstand in Bayern, dem Heimatverband der Reisenden Rothfuß und Singer. "Ich bin nicht begeistert", sagte Landeschef Stephan Protschka t-online. Einem frei gewählten Mandatsträger aber könne er eine Reise nicht verbieten. Deutlich wird auch Bayerns Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner: Nach Auffassung der Fraktionsführung sollten sich "bayerische Abgeordnete um die Probleme und die Sorgen bayerischer Bürger kümmern", teilte sie mit.

Auch in der Fraktions- und Parteispitze im Bund schütteln sie verständnislos den Kopf. Mit "zu demonstrativer Russlandnähe" lasse sich im Moment "kein Blumentopf gewinnen", so drückt es Stefan Keuter im Gespräch mit t-online aus. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag und gilt selbst als vielreisender Abgeordneter. Zur Wahlbeobachtung war auch er schon in Russland – allerdings vor Beginn des Kriegs.

Der Fraktions- und Bundesvorstand, also die höchsten Gremien der AfD, wollen sich nun zur "Abklärung des Sachverhaltes" mit den Kontakten und Reisen der Abgeordneten Krah, Rothfuß und Singer nach Sotschi beschäftigen. Schwerwiegende Konsequenzen aber dürften denen nicht drohen. Viel Freiheit schenken ihnen ihre Mandate, zu sehr liegen ihre Aktionen auf der Linie großer Teile der Partei.