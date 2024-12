Flüchtlinge aus der Ukraine (Archivbild): In Belgien erhalten sie mehr Sozialleistungen als in Deutschland. (Quelle: Soeren Stache/dpa/dpa-bilder)

Diese Summe übertrifft die Leistungen in fast allen anderen europäischen Ländern, wie eine Analyse der Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zeigt. Lediglich in Belgien fallen die Zahlungen mit 1.288 Euro pro Monat höher aus.

Leistungen in Deutschland im Detail

Beschäftigungsquote bleibt gering

Während ukrainische Geflüchtete in Deutschland sofort arbeiten dürfen, ist die Beschäftigungsquote vergleichsweise niedrig. Laut Bundesagentur für Arbeit waren im Juli 2024 von den 505.000 erwerbsfähigen Ukrainern lediglich 29,4 Prozent berufstätig – eine leichte Erhöhung im Vergleich zu den 25 Prozent des Vorjahres. Zum Vergleich: In Ländern wie Polen und Tschechien sind rund zwei Drittel der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt integriert.

Auch bei der Integration in den Arbeitsmarkt schneiden andere Länder besser ab: In Dänemark arbeiten drei Viertel der ukrainischen Geflüchteten, in den Niederlanden und Schweden mehr als die Hälfte. Nur Belgien hat mit 17 Prozent eine geringere Quote als Deutschland.