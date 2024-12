Videotranskript lesen

Cool oder skurril? Gregor Gysi möchte mit 76 neu durchstarten – und zwar auf TikTok.

Auf dem Kanal seines Wahlkreises geht der Linken-Politiker angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl auf Stimmenfang.

Er rankt Politiker, macht Trends mit und stellt sich privaten Fragen:

“Hast du schon mal Gras geraucht?”

“Ja, einmal habe ich eine Graszigarette geschenkt bekommen, damit ich das ausprobiere. Dann haben wir zu fünft jeder einen Zug gemacht. Wirkung: null. Daraufhin hat es mich nicht interessiert.”

Die überwiegend jungen Nutzer der Plattform feiern es. Die Videos werden tausendfach aufgerufen.

In den Kommentaren heißt es im Gen-Z-Jargon:

“Sorry, aber wie iconic, ich heule.”

“Er ist so eine Süßmaus.”

“Gregor, mein Löwe, mein Bär.”

“Das ist ein reiner Support-Kommentar. Die Linke muss über fünf Prozent [kommen]. Gysi for President.”

In aktuellen Umfragen liegt Die Linke zwischen drei und vier Prozent.

Konkrete Inhalte stehen bei Gysis Clips eher selten im Fokus. In einem Video ist jedoch ein Techno-Remix mit seinen berühmtesten Zitaten hinterlegt.

Wie erfolgreich der Berliner und Die Linke mit dieser Strategie sind, wird sich Ende Februar zeigen.