Neue Details über mögliche Verfehlungen werden öffentlich. Taleb Al-Abdulmohsen rechnete offenbar mit seinem Tod bei dem Anschlag. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Einsatzfahrzeug hätte Todesfahrt offenbar verhindern sollen

9.30 Uhr: Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg war umfassend mit Pollern gegen Autos geschützt – doch ein Rettungsweg blieb offen. Dort sollte ein Fahrzeug der mobilen Einsatzkräfte stehen, um die fünf Meter breite Lücke zu schließen. Doch am vergangenen Freitagabend fehlte das Fahrzeug als Absperrung – und der Todesfahrer gelangte mit einem SUV auf den Weihnachtsmarkt.

Die mobile Sperre erklärte die Landesinnenministerin von Sachsen-Anhalt, Tamara Zieschang (CDU), auf einer Sitzung im Ältestenrat des Landtags. Warum dort jedoch kein Polizei-Transporter positioniert war, wollte Zieschang nicht sagen. Das Innenministerium von Sachsen-Anhalt erklärte auf eine Anfrage der "Bild"-Zeitung, dass vorher nicht festgelegt worden sei, wie viele Fahrzeuge an der mobilen Sperre stehen müssten.

Kramer verortet Magdeburger Täter im rechtsextremen Spektrum

3 Uhr: Der Todesfahrer von Magdeburg ist nach Einschätzung des Thüringer Verfassungsschutzpräsidenten Stephan Kramer in den vergangenen Jahren zunehmend ins rechtsextreme Spektrum abgedriftet. "Selbst, wenn sich eine psychische Störung herausstellen sollte, lässt sich an den Beiträgen des mutmaßlichen Täters im Internet eine gewachsene Radikalisierung mit Extremismusbezügen nach rechts in den letzten Jahren feststellen", sagte Kramer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Insofern sei es zwar widerwärtig, aber nicht überraschend, dass sich während der Trauerfeier im Magdeburger Dom Hunderte Rechtsextremisten in der Stadt versammelt und Hass und Hetze verbreitet hätten. "Denn sie sind wohl mitverantwortlich, wenn man sich die Radikalisierung auch des Täters anschaut", so Kramer.

Die Frage, was Taleb Al-Abdulmohsens zu der Tat trieb, haben die Ermittlungsbehörden bisher nicht beantworten können. Wie die Nachrichtenagentur dpa aus Sicherheitskreisen erfuhr, verdichten sich die Hinweise auf eine psychische Erkrankung des 50-Jährigen, der sich zuletzt in sozialen Medien zunehmend wirrer und radikaler geäußert hatte.

Kramer unterstrich: "Die Motive des Täters müssen erst weiter aufgeklärt werden, deshalb sind Schlussfolgerungen mit aller Vorsicht zu ziehen." Bei allem, was jetzt öffentlich bekannt und belastbar sei, könne man aber sicher sagen, dass es kein islamistisch motivierter Anschlag gewesen sei.

Montag, 23. Dezember

Attentäter von Magdeburg hinterließ offenbar Testament

19.38 Uhr: Der Todesfahrer Taleb Al-Abdulmohsen rechnete offenbar mit seinem Tod während der Tat. Im Fahrzeug entdeckten die Ermittler laut Informationen des "Spiegel" sein Testament. Darin verfügte er, dass sein gesamtes Vermögen nach seinem Tod an das Deutsche Rote Kreuz (DRK) übergehen soll. Politische Botschaften enthielt das Testament laut dem Bericht nicht.

Eine DRK-Sprecherin teilte auf Anfrage von t-online mit: "Es hat keinen Kontakt zwischen unserer Testamentspenden-Abteilung und ihm gegeben." Und weiter: "Im DRK-Bundesverband liegen keinerlei Kenntnisse zu dem Testament vor."

Zudem habe der Täter den BMW, mit dem er über den Weihnachtsmarkt raste, bereits am 11. Dezember angemietet – mehr als eine Woche vor der Tat. Am 12. Dezember gab er aus dem Hotel "Maritim" in Magdeburg ein Videointerview für einen islamfeindlichen US-Blog.

In diesem schwärmte er offenbar für den US-Milliardär und Trump-Vertrauten Elon Musk sowie den US-Verschwörungsideologen Alex Jones, heißt es in dem Bericht weiter. Al-Abdulmohsen behauptete, Deutschland lasse Islamisten aus Syrien ins Land, während es "das Leben von saudischen Ex-Muslimen zerstören wolle", schreibt der "Spiegel".

Hunderte bei Menschenkette gegen rechte Vereinnahmung