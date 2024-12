News folgen Artikel teilen

Am Tag nach dem Anschlag von Magdeburg steht die Suche nach dem Motiv des Täters im Vordergrund. Neonazis marschieren auf und skandieren Parolen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Wie sich Taleb A. zunehmend radikalisierte

21.56 Uhr: Es ist ein mögliches Tatmotiv, das es so bei einem Anschlag in Deutschland bisher nicht gegeben hat: "Unzufriedenheit mit dem Umgang mit saudi-arabischen Flüchtlingen" gab Taleb A. den Ermittlern als Grund für seine Horrorfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt an. Was trieb den mutmaßlichen Täter noch an? Der Versuch einer Rekonstruktion seiner Radikalisierung.

Papst Franziskus kondoliert in Telegramm an Steinmeier

21.15 Uhr: Papst Franziskus kondoliert in einem Telegramm an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. "Seine Heiligkeit bringt seine Anteilnahme an der Trauer der Hinterbliebenen zum Ausdruck. Allen Betroffenen sichert er seine geistliche Nähe zu", heißt es in dem Schreiben. "Von Herzen erbittet er allen Gottes Beistand und Trost."

Auseinandersetzung zwischen Neonazis und Polizei

20.34 Uhr: Die Polizei ist mit vielen Kräften vor und teils im Hauptbahnhof. Nur noch wenige Neonazis befinden sich vor dem Gebäude, berichtet ein t-online-Reporter. Die meisten sind hineingegangen oder in andere Richtungen weg. "Es gab zuvor eine kleine Auseinandersetzung zwischen Neonazis und Polizei", so der Reporter weiter. "Die Lage hat sich aber wieder beruhigt."

Neonazi-Demo ist beendet – Böller werden gezündet

20.21 Uhr: Der Neonazi-Aufmarsch ist beendet, aufgelöst wurde sie jedoch nicht, berichtet ein t-online-Reporter. Offenbar war das Ende geplant gewesen. Jetzt seien nur noch wenige Personen unweit des Hauptbahnhofes versammelt, "Banner und Fahnen sind weg". Der Reporter berichtet weiter: "Jetzt wurden in der Nähe Böller gezündet." Polizei sei unterwegs. Auch Helikopter sind am Himmel, so der t-online-Reporter.

Etwa 1.000 Neonazis demonstrieren in Magdeburg

20.08 Uhr: Laut einer Schätzung der Polizei nehmen etwa Tausend Personen an dem Neonazi-Aufmarsch teil.

Neonazi attackiert Fotografin

19.57 Uhr: Sie halten sich recht diszipliniert an das Schweigen, wie ein t-online-Reporter berichtet. "Gerade wurde noch eine Fotografin angegangen", so der Reporter. Die Polizei habe den Mann zur Seite genommen.

Rechte Demonstranten marschieren Richtung Hauptbahnhof

19.49 Uhr: Ein t-online-Reporter vor Ort berichtet, die rechtsextremen Demonstranten sind auf dem Weg zum Magdeburger Hauptbahnhof.

Oberbürgermeisterin ruft zum Zusammenhalt auf

19.45 Uhr: Während in der Stadt Neonazis aufmarschieren, ruft Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) zum Zusammenhalt auf. "Ich wünsche uns allen, dass wir uns als Stadtgesellschaft nicht beeinträchtigen lassen," sagt Borris beim Trauergottesdienst im Dom.

Neonazis marschieren Richtung Dom

19.34 Uhr: Ein t-online-Reporter berichtet, die Neonazi-Demo setze sich Richtung Dom in Bewegung.

t-online-Reporter berichtet von "aggressiver" Stimmung auf Demo

19.27 Uhr: Ein t-online-Reporter berichtet von der Neonazi-Demo in Magdeburg. Die Stimmung sei "ziemlich aggressiv". Und weiter: "Ein Fotograf wurde kurz von einem Teilnehmer verfolgt." Es gibt immer wieder Aufrufe, dass die Ruhe bewahrt werden soll.

Rechtsextreme Demo auf dem Hasselbachplatz

19.15 Uhr: Parallel zum Trauergottesdienst versammeln sich mindestens 500 rechtsextreme Demonstranten auf dem wenige hundert Meter entfernten Hasselbachplatz. Die Teilnehmer skandieren "Abschieben!" und "Widerstand", wie t-online-Reporter berichtet.