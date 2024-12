Frühere Kollegen und Patienten zweifeln an Expertise von Taleb A.

Screenshot aus einem am 22.12.2024 vom Saale Grill Bernburg zur Verfügung gestellten Video, das am 19. Dezember entstand, zeigt Taleb Al-Abdulmohsen, der den Imbiss betritt. (Quelle: Saale Grill Bernburg/dpa)

Nach dem Anschlag in Magdeburg und der Festnahme von Taleb Al-Abdulmohsen werden Zweifel an der medizinischen Eignung von Taleb Al-Abdulmohsen laut: Die "Mitteldeutsche Zeitung" sprach mit ehemaligen Mitarbeitern des Täters, die angaben, dass er oft Diagnosen im Internet nachgeschlagen habe. Ein Mitarbeiter wird mit den Worten zitiert: "Er heißt bei uns Dr. Google."

Auch ein t-online-Reporter konnte bereits am Samstag mit einem ehemaligen Patienten von Al-Abdulmohsen sprechen. "Er war mein therapierender Arzt. Ich habe ihn als sehr ruhigen, in sich gekehrten Menschen wahrgenommen", sagte der frühere Patient t-online. "Als Arzt kam er mir komisch vor, ich wollte zu einem anderen wechseln. Bevor er mir Medikamente verschrieben hat, hat er diese regelmäßig gegoogelt – das kam mir unseriös vor."

Der Mann berichtete weiter, dass er nicht damit gerechnet habe, dass sich Taleb Al-Abdulmohsen in einen Täter verwandeln würde. Aber er habe ihm angemerkt, dass er etwas wirr im Kopf gewesen sei.

Taleb Al-Abdulmohsen kam nach Behördenangaben bereits 2006 nach Deutschland. Von 2011 bis Anfang 2016 habe er zunächst in Mecklenburg-Vorpommern gelebt und in Stralsund einen Teil seiner Facharzt-Ausbildung zum Psychiater absolviert, erklärte der Innenminister des Bundeslandes, Christian Pegel (SPD). Al-Abdulmohsen ließ sich in Bernburg, Sachsen-Anhalt, nieder. Lesen Sie hier eine Chronik der Auffälligkeiten.