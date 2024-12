SPD-Stadtrat soll in Kneipe auf AfD-Politiker losgegangen sein

Eine Polizeisirene (Symbolbild): Zwei Politiker sind in Hürth aneinandergeraten (Quelle: Dennis Straub/ Imago)

Nach einer Schlägerei in einer Kneipe in Hürth bei Köln in Nordrhein-Westfalen ermittelt der Staatsschutz der Polizei. Im Raum soll der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung stehen. Ein politisch motivierter Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher der Polizei Köln.