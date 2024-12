Friedrich Merz und Markus Söder (Archivbild): Die Union führt in Umfragen, kann aber nicht weiter zulegen. (Quelle: IMAGO/imago)

In der letzten Insa-Umfrage in diesem Jahr schwächelt die Union, die SPD kann etwas zulegen.

Die Union hat offenbar Schwierigkeiten, aus dem Ampel-Aus mehr Kapital in Umfragen zu schlagen. Im letzten Sonntagstrend des Jahres, den das Meinungsforschungsinstitut Insa für die "Bild am Sonntag" erhebt, verlieren CDU/CSU zur Vorwoche einen Punkt und stehen mit jetzt 31 Prozent auch einen Prozentpunkt schlechter da als am Jahresende 2023.