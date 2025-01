Blick in den niedersächsischen Landtag: "Dennis True wird uns als lebensfroher, sachkundiger und liebenswerter Kollege in Erinnerung bleiben." (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-bilder)

Nach Angaben der SPD-Fraktion wurde True am 3. Dezember 1988 in Delmenhorst geboren. Demnach trat er 2014 in die SPD ein und wurde 2018 Vorsitzender der SPD in Stuhr. 2022 sei er als direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis 40 (Syke) in den Landtag eingezogen.