Rund die Hälfte der JA-Mitglieder will sich der AfD vermutlich nicht fügen

Von den 2.400 JA-Mitgliedern sind nach Aussage des derzeitigen JA-Chefs Hannes Gnauck bereits die Hälfte Mitglied in der AfD. "Und der Rest, glaube ich, wird es jetzt auch nicht mehr werden", sagt Gnauck t-online am Rande des Parteitags in Riesa. Schließlich habe die AfD in den vergangenen Monaten bereits für die Parteimitgliedschaft geworben.

Das bedeutet: Rund 1.200 Mitglieder der JA wollen sich den – laxen – Regeln der AfD nicht unterwerfen. Man darf mit einiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass viele von ihnen harte Rechtsextremisten sind.

Die aber sind nun nicht einfach Geschichte. Die JA nämlich hält als rechtlich unabhängiger Verein am 1. Februar noch einmal einen eigenen Konvent ab, auf dem sie selbst über ihre Zukunft entscheidet. Dort gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder sie fügt sich dem Willen der AfD vollständig, geht in der neuen Jugendorganisation innerhalb der Partei auf und löst sich selbst als Verein auf.

Doch es gibt eine zweite, gar nicht unwahrscheinliche Möglichkeit: Die JA könnte auch entscheiden, dass sie als unabhängiger Verein bestehen bleiben will. Dann würde sich dennoch unter neuem Namen eine neue Jugendorganisation innerhalb der AfD bilden. Die JA aber würde es, mutmaßlich mit ihrem radikalsten Personal, weiterhin geben. Nun völlig frei drehend.

Was passiert mit dem Geld der JA?

Der JA-Vorsitzende Gnauck hält es für gut möglich, dass es dazu kommt. "Es kann durchaus sein, dass dieser Verein weitergeführt wird als eigenständiger Verein." Er selbst aber wolle dem nicht zustimmen. Das verwundert wenig: Gnauck sitzt für die AfD im Bundestag und seit Sommer 2024 auch im Bundesvorstand. Seine Wahl in das höchste Gremium der Partei war ein geschickter Zug der AfD-Spitze, um einen prominenten Vermittler für die Reform in der Jugend zu gewinnen. In der JA allerdings steht Gnauck wegen dieser Rolle seit Wochen heftig in der Kritik.

Käme es zur Weiterführung der JA neben der neuen Jugendorganisation, hätte die AfD ein Problem für diese Demokratie geschaffen – und vermutlich mit einem ordentlichen Startgeld ausgestattet. Wie viel Geld auf dem Konto der JA parkt, will Gnauck zwar nicht verraten, auch nicht grob.

Klar aber sei: Allein der Bundesvorstand der JA könne entscheiden, was mit diesem Geld passiere – die AfD habe darauf keinerlei Einfluss. "Man könnte es, wenn man gütig ist, an die AfD abführen", sagt Gnauck.