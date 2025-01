AfD-Chefin Alice Weidel hat sich gegen die Kritik an ihren Äußerungen zu Windkraftanlagen gewehrt. Sie fühle sich missverstanden und betonte, dass ihre Aussage aus dem Kontext gerissen worden sei. Weidel erklärte der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Parteitags in Riesa, dass sie sich auf den Reinhardswald in Hessen bezogen habe. Dort werde der sogenannte Märchenwald abgeholzt "für Windmühlen, die über 240 Meter hoch sind."