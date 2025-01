Die Digitalisierung von Kfz-Zulassungen geht in Teilen Deutschlands weiter nur schleppend voran. Zwar sind die Kommunen bereits seit September 2023 dazu verpflichtet, den Bürgern das An- und Abmelden eines Fahrzeugs im Netz anzubieten. Allerdings kommt mehr als jeder zehnte Landkreis dieser Pflicht noch immer nicht nach, wie aktuelle Zahlen des Bundesverkehrsministeriums zeigen, die t-online vorliegen.

Demnach bieten (Stand 17. Januar) 46 der insgesamt 411 Kreise den Onlineservice nicht an, darunter eine recht lange Reihe von Kommunen in Sachsen-Anhalt (z. B. Jerichower Land, Landkreis Wittenberg, Stadt Halle). Zum Vergleich: Ende August waren 53 Städte und Kreise noch nicht an das bundeseinheitliche Behördenangebot angeschlossen (t-online berichtete). Seitdem neu angeboten wird die Online-Zulassung etwa in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz).