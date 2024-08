Seit einem Jahr lassen sich Autos im Internet an- oder abmelden. Doch das Angebot nutzen bislang nur sehr wenige, wie Zahlen zeigen, die t-online exklusiv vorliegen.

Ein Jahr nach der Einführung des Online-Angebots wird in Deutschland nur jeder 20. Kfz-Zulassungsvorgang komplett digital über die neuen internetbasierten Fahrzeugzulassungsportale (i-Kfz-Portale) abgewickelt. Das geht aus Zahlen hervor, die das Bundesverkehrsministerium am Mittwoch t-online mitteilte.

Demnach registrierte das Verkehrsministerium seit der Einführung der i-Kfz-Portale am 1. September 2023 insgesamt 23,75 Millionen An-, Ab- oder Ummeldungen von Fahrzeugen. Davon wiederum sind lediglich rund 1,1 Millionen Vorgänge über die Portale gekommen. Das entspricht einem Anteil von weniger als 5 Prozent an der Gesamtzahl.