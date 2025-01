Friedrich Merz greift die Energiepolitik von Olaf Scholz und Robert Habeck frontal an. Im Gespräch mit t-online verlangt der Kanzlerkandidat von CDU und CSU den sofortigen Bau neuer Gaskraftwerke.

Die Union wird im Falle eines Wahlsieges bei der Bundestagswahl massiv in zusätzliche

Gaskraftwerke investieren. "Wir müssen so schnell wie möglich 50 Gaskraftwerke in Deutschland bauen, die sofort ans Netz gehen", sagte Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz im Interview mit t-online (das vollständige Gespräch lesen Sie hier).