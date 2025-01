Trotz massiver Kritik hält Merz an seiner verschärften Migrationspolitik fest und schreckt auch vor einer AfD-Zustimmung nicht zurück. Nun will er sich Rückendeckung von der CDU-Spitze holen.

Friedrich Merz bleibt trotz erheblicher Kritik bei seinem Plan zur Verschärfung der Migrationspolitik. Der Kanzlerkandidat der Union erklärte am Sonntagabend im ZDF , dass er auch eine Zustimmung der AfD in Kauf nehmen würde.

Der Unionsfraktionschef betonte: "Wir machen in der Unionsfraktion das, was wir in der Sache für richtig halten. Und wenn die AfD zustimmt, dann stimmt sie zu. Wenn sie nicht zustimmt, soll sie es bleiben lassen. Es gibt keine Gespräche, es gibt keine Verhandlungen, es gibt keine gemeinsame Regierung."

Merz will sich in der Debatte über Bundestagsanträge für eine grundlegende Kehrtwende in der Migrationspolitik Rückendeckung der CDU-Spitze holen. Der Parteivorstand kommt am Vormittag zu einer hybriden Sitzung in der CDU-Zentrale in Berlin zusammen. Zuerst hatte das Portal "Politico" über die Sitzung berichtet.