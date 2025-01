Die Zahl der freiwillig aus Bayern ausgereisten Migranten ist nach Angaben des Landesinnenministeriums auf ein Zehnjahreshoch gestiegen. Im vergangenen Jahr gab es 14.757 freiwillige Ausreisen, teilte das bayerische Innenministerium am Montag in München mit. Dies sei ein Plus von 26 Prozent. Abgeschoben worden seien zusätzlich 3.010 Menschen, was ein Plus von rund 27 Prozent bedeute.