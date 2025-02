Rheinland-Pfalz: Justizminister Herbert Mertin gestorben

Aktualisiert am 21.02.2025 - 17:22 Uhr

Aktualisiert am 21.02.2025 - 17:22 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Herbert Mertin (FDP), der rheinland-pfälzische Justizminister, ist tot. Das teilte ein Sprecher des FDP-Landesverbands Rheinland-Pfalz der Deutschen Presse-Agentur mit. Laut einem Bericht des SWR habe Mertin am Freitagvormittag an einer Feierstunde für ehrenamtliche Richter in Koblenz teilgenommen. Dort sei er kollabiert. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden und dort verstorben.