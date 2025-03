Wahlplakat der SPD am Hauptbahnhof: Peter Tschentscher (SPD) will Regierungschef bleiben. (Quelle: IMAGO/Emmanuele Contini)

Eine Woche nach der Bundestagswahl wird in Hamburg schon wieder gewählt. In der Hansestadt wird über ein neues Landesparlament abgestimmt. Kann Rot-Grün seine Mehrheit verteidigen?

Eine Woche nach der Bundestagswahl wird besonders das Abschneiden der in Hamburg mit den Grünen regierenden SPD mit Interesse verfolgt. Letzte Umfragen sahen weiter eine knappe Mehrheit für Rot-Grün unter Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Die Wahl in Hamburg ist die einzige reguläre Landtagswahl in diesem Jahr in Deutschland.