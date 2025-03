Es muss nun schnell gehen: Erst am Dienstag haben sich Union und SPD auf ein milliardenschweres Finanzpaket geeinigt. In weniger als drei Wochen soll das Vorhaben bereits Bundestag und Bundesrat durchlaufen haben.

Zum anderen soll für Investitionen in die Infrastruktur ein Sondervermögen im Rekordvolumen von 500 Milliarden Euro geschaffen werden, finanziert aus Krediten. Als Ausgabenzwecke werden die Verkehrsinfrastruktur genannt, aber auch Zivil- und Bevölkerungsschutz, Krankenhäuser, Energieinfrastruktur, Bildung und Wissenschaft, Forschung und Entwicklung sowie Digitalisierung.

Nur alter Bundestag hat entsprechende Mehrheiten

Deswegen wollen Union und SPD ihren Plan noch dem alten Bundestag zur Abstimmung vorlegen. Dafür drängt allerdings die Zeit, denn rechtlich ist geregelt, dass der neue Bundestag spätestens 30 Tage nach der Wahl, also am 25. März, zusammentreten muss. Nach t-online-Informationen soll das Sondervermögen in den kommenden Wochen deswegen wie folgt besprochen und abgestimmt werden: