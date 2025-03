Das sagen die Deutschen zu den Finanzplänen von Union und SPD

Die Koalitionäre in spe (v.l.) Söder, Merz, Klingbeil, Esken verkünden ihren Plan zur Reform der Schuldenbremse: Bei den Deutschen kommt die Idee gut an. (Quelle: Carsten Koall/dpa)

Die Pläne von Union und SPD für ein milliardenschweres Finanzpaket stoßen einer Forsa-Umfrage zufolge in der Bevölkerung überwiegend auf Zustimmung. So bezeichneten es am Mittwoch in einer Blitzumfrage im Auftrag von RTL und ntv 76 Prozent der Befragten als richtig, in den nächsten Jahren 500 Milliarden Euro über neue Kredite in die Infrastruktur zu investieren. 19 Prozent lehnen die Entscheidung ab.