CDU-Chef Friedrich Merz ist optimistisch, was eine Einigung über das Finanzpaket mit den Grünen angeht. "Wir haben ja auch noch einmal Änderungsvorschläge unterbreitet, und jetzt sprechen wir mit den Grünen. Ich bin zuversichtlich, dass uns das in der nächsten Woche gelingt", sagte Merz am Donnerstagabend im ZDF. Der Christdemokrat braucht die Stimmen der Grünen für eine Zweidrittel-Mehrheit bei Grundgesetzänderungen. Dabei muss er gleich auf zwei Hochzeiten tanzen. Zum einen steckt er in Koalitionsgesprächen mit der SPD, und nebenbei muss er noch mit den Grünen verhandeln. "Wir haben immer mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft", sagte er.