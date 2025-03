Das Bundesverfassungsgericht hat am Freitagabend Eilanträge unter anderem von Linken und AfD gegen die Abstimmung über Milliardeninvestitionen im bisherigen Bundestag abgelehnt. Mehr zu der Entscheidung lesen Sie hier. Für die AfD war damit aber noch nicht Schluss: Sie machte der Linken am Freitagabend ein überraschendes Angebot, das zum Ziel hatte, die Sondersitzung des geschäftsführenden 20. Bundestags am Dienstag zu verhindern.