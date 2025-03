In der Union wurden auch der ehemalige Kanzlerkandidat Armin Laschet und der CDU-Rechtspolitiker Günter Krings für den Posten gehandelt, sie scheiterten nach "Spiegel"-Informationen aber am Widerstand der CSU. Zudem kommen beide aus Nordrhein-Westfalen, ebenso wie der wahrscheinliche nächste Kanzler Friedrich Merz, CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und der Ex-Minister Jens Spahn, die wichtige Rollen in der nächsten Regierung spielen sollen. In der Partei ist man bemüht, wichtige Posten verschiedenen Landesverbänden zuzuteilen.