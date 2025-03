Hat die Bundeswehr ein Generationenproblem? Für die "Financial Times" ist die Antwort klar: "Die deutsche Armee hat Probleme, die Generation Z an die Waffen zu kriegen", titelte das Blatt zuletzt. Die fehlenden Soldaten sind teuer. Weil eigenes Personal fehlt, gab die Bundeswehr im vergangenen Jahr rund 666 Millionen Euro für private Wachdienste aus, um ihre eigenen Kasernen zu schützen, berichtet die "Bild"-Zeitung.

Das Verteidigungsministerium betont, dass der Einsatz externer Sicherheitsdienste derzeit die "wirtschaftlichste Option" sei. Kritiker stellen jedoch die Frage, ob es aus sicherheitspolitischer Sicht vertretbar ist, sensible militärische Einrichtungen nicht durch eigene Kräfte zu schützen. So bringt der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter, selbst Reserveoffizier, einen allgemeinen Gesellschaftsdienst ins Gespräch, "damit nicht nur für die Bundeswehr mehr Personal da ist, sondern auch zum Schutz der Bevölkerung und kritischer Infrastrukturen", wie er der Zeitung sagte.

Es klemmt in der Logistik, Instandhaltung und beim Wachdienst

Der Bundestag hatte am Dienstag zwar eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben beschlossen. Doch fehlt es der Bundeswehr an Attraktivität und Personal. Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), hatte zuletzt erneut auf den ernsthaften Personalmangel in der Bundeswehr verwiesen. In ihrem aktuellen Jahresbericht kritisiert sie, dass die Streitkräfte deutlich zu wenige Soldaten und zivile Fachkräfte haben, um ihre Aufgaben vollständig zu erfüllen. Besonders betroffen seien die Bereiche Logistik, Instandhaltung und Wachpersonal.