Aktualisiert am 21.03.2025 - 11:18 Uhr

SPD-Chefin Saskia Esken: In der Partei gibt es offenbar Unmut über ihren Urlaub. (Quelle: IMAGO/Andreas Gora/imago)

SPD-Chefin Saskia Esken ist offenbar spontan in den Urlaub geflogen, während ihre Partei mit der CDU verhandelt. Anonym äußern Genossen ihren Unmut.

Die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken für einen Kurzurlaub auf die Kanaren geflogen – und das, obwohl sich ihre Partei mitten im Stress der kommenden Koalitionsverhandlungen befindet. Das berichtet "Bild". Aus der SPD gebe es deswegen deutliche Kritik an der Parteichefin.

"Esken bestätigt mit ihrem Urlaub selbst, dass sie keine wichtige Rolle spielt", zitiert das Blatt anonym einen SPD-Abgeordneten. "Klingbeil ist in Berlin, macht die Arbeit, gibt den Kurs vor. Esken ist Tausende Kilometer in die Sonne geflogen. Das geht gar nicht", so der Abgeordnete. Lars Klingbeil ist neben Esken Vorsitzender der SPD.