Die SPD hat nur noch einen Vorsitzenden

Pro

Ja, die Kritik ist nichts als populistisches Kammerflimmern.

Aufregung ist etwas Feines. Uns wird heiß und kalt, das Blut kommt in Wallung und putzt alle Ventile durch, das Herz rast und wir spüren uns mal wieder (oder wenigstens irgendwas). Herrlich.

Aber der Kurzurlaub der SPD-Doppelspitzenhälfte Saskia Esken taugt höchstens für ein populistisches Kammerflimmern. Es ist ja nicht so, dass in ihrer Abwesenheit Friedrich Merz, Markus Söder und Lars Klingbeil, die anderen Parteichefs von Schwarz-Rot, ohne sie zusammensäßen, um Deutschland frisch hinzustellen, während Esken in der Sonne liegt.

Tatsächlich tagen die Vielleicht-bald-Koalitionäre von Union und SPD noch bis Montag auf der Ebene der Arbeitsgruppen. Saskia Esken gehört keiner Arbeitsgruppe an, lässt also keinen Termin aus, an dem sie unbedingt anwesend sein müsste. Solange sie Montag wieder mit am Tisch setzt, wenn das Ringen auf Chef-Level (und um Chefsessel) wieder beginnt, kann man ihr daraus keinen Vorwurf machen. Es sei denn, man regt sich künstlich auf.

Nebenbei, weil es offenbar nicht jeder weiß: Wir schreiben das Jahr 2025, und die Welt ist doch so klein. Von nahezu jedem Punkt der Erde aus kann sich die SPD-Grande in jede Taskforce, jeden Arbeitskreis, jedes Hintergrundgespräch zuschalten. Tut sie auch, was man so hört. Im Zweifel geht das von den Kanaren (wo sie vermutet wird) sogar besser als aus manchen Landstrichen in Deutschland – nur so als Input für die Arbeitsgruppe "Digitalisierung". Und das Telefon gibt's ja auch noch. Lediglich hinter dem Mond soll der Empfang nicht so gut sein, und ganz offensichtlich ist Saskia Esken dort nicht hingereist, wenn sie Montag schon wieder in Berlin ist. Also: abregen.