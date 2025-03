Dutzende Waffen an Polizeischule spurlos verschwunden

Polizisten aus Sachsen-Anhalt (Symbolbild): Das Landeskriminalamt in Magdeburg hat mehrere Waffen verloren. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

Aus der Vergleichswaffensammlung des Landeskriminalamts (LKA) Sachsen-Anhalt sind mehr Waffen verschwunden, als bisher bekannt. Mindestens 52 Waffen oder gefährliche Gegenstände fehlen – darunter drei Granatwerfer und acht scharfe Schusswaffen. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Landesrechnungshofs hervor, der am Donnerstag in Magdeburg vorgestellt wurde.

Waffen tauchten nie wieder auf

Ein Großteil der verschwundenen Waffen – 40 an der Zahl – war zuvor an die Fachhochschule Polizei in Aschersleben verliehen worden. Dort seien sie verloren gegangen, heißt es im Bericht. Zwölf weitere Waffen verschwanden direkt im LKA.