Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der schwarz-rote Koalitionsvertrag liegt vor, er soll das Land "umfassend erneuern". Halten Merz und Klingbeil, was sie versprechen – und was kommt jetzt auf Deutschland zu?

Friedrich Merz lässt es noch einen Moment auf sich wirken. Seine Augen wandern durch die große Halle des Paul-Löbe-Hauses, in der sich so viele Menschen versammelt haben, wie schon lange nicht mehr. Grund dafür: Am Vormittag haben sich CDU, CSU und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Die Parteivorsitzenden wollen die Ergebnisse nun in einer Pressekonferenz gemeinsam vorstellen.

Für die Parteispitzen ist es ein Aufatmen nach wochenlangen Verhandlungen und einer langen Liste von Knackpunkten. Merz weiß, wie groß der Druck war und ist. Auch von den eigenen Leuten. Nach plötzlichen Rekordschulden und einem für einige enttäuschendem Sondierungspapier hatten viele Christdemokraten darauf gepocht, der Koalitionsvertrag müsse nun eine klare "Unions-Handschrift" tragen. Sonst drohe der Politikwechsel auf der Strecke zu bleiben.

Aber Merz entscheidet sich an diesem Mittwoch für eine andere Botschaft. Er will zeigen, dass Kompromiss nicht so schlecht sein muss. Von dem Koalitionsvertrag gehe ein "starkes und klares Signal" aus, betont er deshalb in seinem Statement noch einmal. Die Mitte sei in der Lage, "die Probleme des Landes zu lösen", so der CDU-Chef. Dabei gehe es vor allem um das gute Vertrauensverhältnis zwischen den Regierungsparteien. Reicht das, um zufriedenzustellen?

Unter Druck: Ist das jetzt der Politikwechsel?

Während die Stimmung bei der CDU kurz vor der Vorstellung der Ergebnisse angespannt ist, ist sie bei den Sozialdemokraten durchwachsen – aber in der Tendenz positiv. Denn trotz ihrer historischen Wahlschlappe bei der Bundestagswahl hatte die SPD-Spitze bislang robust verhandelt. Ob Reform der Schuldenbremse oder das 500-Milliarden-Paket für Infrastruktur und Bildung: Die Genossen um Partei- und Fraktionschef Lars Klingbeil nutzten das Momentum nach der Wahl geschickt, um zwei Kernprojekte des SPD-Wahlkampfes durchzusetzen.

Die SPD galt zeitweise schon so sehr als klare Verhandlungs-Gewinnerin, dass selbst überzeugte Merz-Gegner in der SPD davon sprachen, der Union nun auch mal ein paar Erfolge zu gönnen. Viele ahnten dabei im Vorfeld, in welchen Bereichen die Genossen wohl Zugeständnisse werden machen müssen: bei Migration und Wirtschaft.

Aber haben sie das überhaupt? Wer hat sich am Ende durchgesetzt?

Was sagen die eigenen Leute?

Tatsächlich atmet der Koalitionsvertrag den Geist des Kompromisses. Beide Seiten mussten kleinere Zugeständnisse machen. Das räumten die Parteispitzen auf der Pressekonferenz entsprechend unumwunden ein. SPD-Chef Lars Klingbeil etwa nannte es eine Notwendigkeit, dass man sich von "liebgewonnenen Projekten verabschiedet" und "Gewissheiten hinterfragt". Ein Wink an die Parteimitglieder, sich hinter ihrer Führung einzureihen.

Aber was ist mit den größeren Knackpunkten? Auf den ersten Blick konnte sich hier in manchen Bereichen die Union mehr durchsetzen, in anderen die SPD. Wie sehr miteinander gerungen wurde, wird besonders beim Thema Migration und Integration sichtbar. Etwa konnte sich die Union bei der Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsstaaten durchsetzen und die sogenannte "Turboeinbürgerung" der Ampel abschaffen. Außerdem ist nun sowohl von "Begrenzung" als auch von "Steuerung" der irregulären Migration die Rede. Nicht zuletzt kommen pauschale Zurückweisungen von Asylbewerbern an den deutschen Außengrenzen. Ein revolutionärer Schritt, wenngleich die SPD ihn mit dem Zusatz "in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn" etwas aufweichen konnte.

Ob und wie sehr die Zuwanderung mit den verhandelten Kompromissen jedoch langfristig begrenzt wird, bleibt offen. Denn gerade bei den Zurückweisungen ist nach wie vor unklar, inwiefern sie einer Klage standhalten würden. Am Ende ist die Frage also auch, was genau man unter der "Migrationswende" versteht und welche Rolle ein symbolischer Teil hier hat.