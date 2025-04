Oft schlechte Arbeitsbedingungen Obst- und Gemüsebranche kritisiert 15-Euro-Mindestlohn deutlich

Von t-online , KON 10.04.2025 - 15:22 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Arbeiter auf einem Spargelfeld (Archivbild): Branchenverbände warnen vor der Erhöhung des Mindestlohns. (Quelle: Uwe Anspach/dpa/dpa-bilder)

Die kommende Koalition hat sich vorgenommen, den Mindestlohn zu erhöhen. Spargelbauern fürchten, dass so der Produktionsstandort Deutschland geschwächt wird.

Der "Verbands Süddeutscher Spargel und Erdbeeranbauer e.V." (VSSE) übt deutliche Kritik an den Mindestlohn-Plänen der schwarz-roten-Koalition. Laut am Mittwoch vorgestellte Koalitionsvertrag peilen Union und SPD eine Anhebung auf 15 Euro im kommenden Jahr an. Vorstandsprecher der VSSE, Simon Schumacher, fordert in einer Mitteilung des Verbandes die "Einfrierung des Mindestlohns von 12,82 € für die Landwirtschaft".

Der Branchenverband rechtfertigt die Forderung mit einem Rückgang der Spargel- und Erdbeerbauern in den letzten Jahren – in der Darstellung des Verbandes eine direkte Folge aus der Einführung des Mindestlohns. Deutschland werde so als Produktionsstandort unattraktiver: Spanien beispielsweise habe einen deutlich niedrigeren Mindestlohn und außerdem geringere Produktionsstandards.

Festgeschriebener Mindestlohn schützt Arbeiter

Anke Knaup vom Netzwerk der Spargel und Beerenverbände e.V. ist ebenfalls gegen die Erhöhung des Mindestlohns – und argumentiert mit der nationalen Sicherheit: "In der Pandemie und mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine haben wir erlebt, wie wichtig die inländische Produktion von Lebensmitteln ist. Auch die weltweit zunehmenden Wetterextreme legen es nahe, verstärkt auf die inländische Gemüse- und Obstproduktion zu setzen."

Die schlechten Arbeitsbedingungen von Saisonarbeitern haben in der vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. So berichtete eine Oxfam-Studie aus dem Jahr 2023 etwa von intransparente Abrechnungen, schlechten Wohnbedingungen und fehlendem Kranbesitzschutz bei der Spargel- und Erdbeerernte. Ein gesetzlich geregelter Mindestlohn bietet wenigstens theoretisch für die Arbeitskräfte zusätzlichen Schutz.