Die Corona-Entscheidungen der Bundesregierung stehen noch immer in der Kritik. Jetzt meldet sich der ehemalige Leiter des Virologie-Bereichs der Charité.

Der Virologe Detlev Krüger hat den Sinn angeordneter Corona-Schutzmaßnahmen in der späteren Phase der Pandemie angezweifelt. Man habe schon im Laufe des Jahres 2020 gewusst, dass Kinder keine Risikogruppe sind, sagte er im Corona-Untersuchungsausschuss des Sächsischen Landtages. Auch als sich das Virus bereits verselbstständigt hatte, seien die Gesundheitsbehörden bei der Kontaktverfolgung dem Virus "sinnfrei" hinterhergelaufen und hätten so Kapazitäten für andere Dinge vergeudet. Eine solche Maßnahme mache nur in der Anfangsphase Sinn.