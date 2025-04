Der paritätische Armutsbericht liest sich ernüchternd. Einkommensarme Menschen haben in den vergangenen Jahren deutlich an Kaufkraft verloren.

Das mittlere Einkommen von Personen unterhalb der Armutsgrenze sank preisbereinigt von 981 Euro (2020) auf 921 Euro (2024). Das zeigt der paritätische Armutsbericht. Joachim Rock, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, zieht ein drastisches Fazit: "Die Zahlen belegen, was viele Menschen mit geringem Einkommen schon lange im Alltag spüren: Die Armen werden ärmer."

Er sieht die Probleme in der schwierigen wirtschaftlichen Lage der vergangenen Jahre: "Die Kaufkraftverluste der vergangenen Jahre verschärfen die ohnehin schon schwierige finanzielle Lage von Millionen Betroffenen. Die neue Bundesregierung muss die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung jetzt ganz oben auf die Agenda setzen!"

15,5 Prozent der Bevölkerung in Deutschland gelten 2024 als arm – ein Anstieg um 1,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Besonders betroffen von der Armut sind Alleinerziehende, junge Erwachsene, und Rentnerinnen – mit einer überdurchschnittlichen hohen Altersarmut unter Frauen.

Materielle Entbehrung

5,2 Millionen Menschen leben in erheblicher materieller Entbehrung. Darunter 1,1 Millionen Kinder und Jugendliche sowie 1,2 Millionen Vollzeit Erwerbstätige. Sie beschreiben den unfreiwilligen Verzicht auf Güter und Dienstleistungen, die zum durchschnittlichen Lebensstandard gehören, aufgrund finanzieller Schwierigkeiten. Typische Einschränkungen sind etwa, die Wohnung nicht warm halten oder alte Kleidung nicht ersetzen zu können.

Regionale Unterschiede

Der Bericht zeigt im Vergleich der Bundesländer große regionale Unterschiede: Während in Bayern nur etwa jede achte Person von Armut betroffen ist (11,8 Prozent), ist es in Sachsen-Anhalt mehr als jede fünfte (22,3 Prozent) und in Bremen sogar jede vierte Person (25,9 Prozent).