Das klingt paradox. Wie kam es dazu?

Zum einen besteht weiterhin Bedarf an ausländischen Arbeitskräften. Zum anderen funktioniert Migration bei offenen Grenzen zirkulär, wie eine Drehtür: Viele Migranten bleiben für eine Weile im Land, gehen aber wieder. Wenn Politiker die Einreise allerdings erschweren, kommt es häufig zu Torschlusspanik. Wer bereits im Land ist, bleibt aus Angst, nicht noch einmal hereinzukommen. Wer noch nicht im Land ist, denkt sich, "jetzt oder nie" und wandert ein, bevor die schärferen Grenzkontrollen beginnen. Und weil sich die Migranten nun dauerhaft niederlassen, holen sie ihre Familien nach. All das steigert die Zahlen massiv. So war es auch in Deutschland mit den Gastarbeitern in den 60ern und 70ern.

Das führte zu langfristigen Problemen, etwa bei der Integration. Wie lässt sich so etwas vermeiden?

Durch realistische Politik. Regierungen sollten die aufgenommenen Migranten und Flüchtlinge zur Arbeit und Teilhabe motivieren. Das bedeutet aber, dass sie die Tatsache, dass sie bleiben werden, voll und ganz akzeptieren müssen. Der Hauptgrund für Integrationsprobleme und Segregation lag in der Vergangenheit darin, dass Regierungen zu lange an Gastarbeiterillusionen festhielten und Schwierigkeiten ignorierten. Wir riskieren, bei den neuen Wanderarbeitern wieder die langfristige Integration außer Acht zu lassen. Etliche Politiker scheinen sie nur als billige Arbeitskräfte zu betrachten und können oder wollen nicht anerkennen, dass viele Migranten bleiben werden.

Trotz dieser Fehlschläge profitieren vor allem rechte Parteien vom Migrationsthema, die immer mehr Härte fordern. Sind die Linken nicht lernfähig?

Die Mitte und die Linke übernehmen aus Angst, in der Einwanderungsfrage als "weich" zu gelten, immer mehr Argumente der extremen Rechten. Studien zeigen jedoch, dass Wähler lieber für das "Original" stimmen. Daher sollten linke und gemäßigte Parteien die Heuchelei rechter Parteien entlarven. Schon in den 60er- und 70er-Jahren waren vor allem konservative und rechte Parteien dafür, Gastarbeiter anzuwerben, weil die Wirtschaft Druck gemacht hatte. Und auch heute sind rechte Parteien nicht restriktiver als linke. So lässt die italienische Premierministerin Meloni eine Rekordzahl an Migranten ins Land. Die Linke scheint sich dessen jedoch nicht bewusst zu sein und hat es den Rechten erlaubt, sie für die Integrationsprobleme verantwortlich zu machen.

Wie sähe eine konstruktive Politik aus, welche Einwanderung begrenzt?

Einwanderung ist die unvermeidliche Folge dessen, in einer wohlhabenden, alternden und liberalisierten Wirtschaft und Gesellschaft zu leben. Wer wirklich weniger Einwanderung will, muss über unseren Arbeitsmarkt diskutieren und ihn stärker kontrollieren. In den letzten 30 Jahren haben die unterschiedlichen Regierungen die Kontrollen aber immer weiter reduziert. Daher ist Politik, die nicht direkt die Zuwanderung betrifft, in gewisser Weise viel wichtiger.