Aktualisiert am 05.05.2025 - 12:52 Uhr

Aktualisiert am 05.05.2025 - 12:52 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Kaiser folgt auf Carsten Schneider, der im neuen Kabinett Umweltminister wird. Anders als Schneider, der im Kanzleramt angesiedelt war, wird Kaiser im Finanzministerium und damit nah am designierten Finanzminister und SPD-Co-Chef Lars Klingbeil arbeiten.

Steckbrief Elisabeth Kaiser

Wahlkampf mit Keksen von der Mutter

Die 38-Jährige wurde in Gera geboren, ist verheiratet, hat eine Tochter und einen Stiefsohn. "Ich komme aus Gera – in Ostthüringen bin ich zu Hause. Unsere Region gehört zum ländlichen Raum, gerade deshalb ist sie so lebenswert. Mein oberstes Ziel ist es, gemeinsam mit anderen unsere Heimat nach vorne zu bringen", schreibt sie auf ihrer Webseite.