Die Besetzung des Umweltministeriums mit Carsten Schneider ist eine Überraschung in der Ministerriege von SPD-Chef Lars Klingbeil: Dass der 49-Jährige aus Erfurt eine Rolle im neuen Machtgefüge von Regierung und SPD spielen würde, war zwar erwartet worden. Die ostdeutschen Landesverbände mussten berücksichtigt werden, der bisherige Staatsminister im Kanzleramt und Ostbeauftragte ein naheliegender Kandidat. Doch als Umwelt- und vor allem Klima-Experte hat sich Schneider bisher keinen Namen gemacht.

Schneider, 1998 als jüngster Abgeordneter in den Bundestag gewählt, absolvierte eine Banklehre und beschäftigte sich vor allem mit Finanzen und dem Bundeshaushalt. Er gehört der konservativen SPD-Strömung an, dem "Seeheimer Kreis". Zeitweise war er einer der Vize-Fraktionschefs der Sozialdemokraten. Als Ostbeauftragter rückte für ihn zuletzt die Auseinandersetzung mit der AfD in den Mittelpunkt, für die Schneiders Heimat Thüringen eine Hochburg ist.