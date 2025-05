Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Begriff "Befreiung" gehört heute fest zur deutschen Erinnerungskultur. Doch ist er auch für die Deutschen selbst angebracht? Der Historiker Jens-Christian Wagner hat Zweifel.

Vor rund 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg in Europa. An Gedenktagen wird regelmäßig der Opfer des Nationalsozialismus gedacht – und der angemessene Umgang mit der Geschichte diskutiert. Umstritten ist etwa, ob der Begriff "Tag der Befreiung" für die Mehrheit der damaligen deutschen Bevölkerung gilt. Einige Historiker sehen in ihm eine entlastende Erzählung, die Deutschen machten es sich mit ihm zu leicht. So auch der Historiker Jens-Christian Wagner, der die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora in Weimar leitet. "Die Deutschen machen es sich zu leicht" (Hier gehts zum Tagesanbruch vom 8. Mai).

t-online: Herr Wagner, der 8. Mai 1945 wird heute als Tag der Befreiung bezeichnet. Das war nicht immer so, oder?

Jens-Christian Wagner: Nein. Ursprünglich wurde der Begriff "Befreiung" von den Opfern des Nationalsozialismus verwendet – jenen, die aus den Konzentrationslagern befreit wurden. Zudem verwendete man den Begriff in der DDR. Auch die Alliierten trugen zur Prägung dieses Begriffs bei. Deutlich häufiger sprachen diese aber vom Sieg.

Jens-Christian Wagner: Der Historiker warnt vor der geschichtspoliitschen Strategie der AfD. (Quelle: Hannes P Albert/dpa) Zur Person Jens-Christian Wagner, Jahrgang 1966, ist promovierter Historiker und leitet die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte des Nationalsozialismus, insbesondere im Hinblick auf Zwangsarbeit und Konzentrationslager, sowie die deutsche Geschichtspolitik nach 1945. Er zählt zu den profiliertesten Stimmen der deutschen Erinnerungskultur.

Es war dann Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der 1985 in seiner viel beachteten Rede den 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung auch für die Deutschen bezeichnete. Das löste damals Aufsehen aus und war umstritten. Warum?

Als Bundespräsident Weizsäcker den Begriff 1985 gewissermaßen staatstragend in die bundesdeutsche Erinnerungskultur einführte, war das ein emanzipatorischer Akt. Es war ein deutliches Zeichen gegen die Selbstviktimisierung der Deutschen, die sich selbst als die eigentlichen Opfer des Zweiten Weltkrieges fühlten und die NS-Verbrechen mit dem eigenen Leid von Flucht und Vertreibung aufrechneten. Richard von Weizsäckers Rede war übrigens nicht die erste, in der ein Paradigmenwechsel vollzogen wurde. Bereits im April desselben Jahres hatte Helmut Kohl das Konzentrationslager Bergen-Belsen besucht und in seiner Rede anlässlich des 40. Jahrestags der Befreiung in ähnlicher Weise über das Ende des Nationalsozialismus gesprochen.

Trotzdem kritisieren Sie den Begriff "Befreiung". Warum?

Ich kritisiere die rechtfertigende Note, die mittlerweile bei dem Begriff mitklingt. Wenn von der Befreiung der Deutschen gesprochen wird, hat das auch etwas Entschuldigendes und Entlastendes an sich – als seien die Deutschen insgesamt Opfer des Nationalsozialismus gewesen. Die Nazis scheinen in dieser Perspektive Wesen von einem fremden Stern gewesen zu sein. Dabei hatten sich Millionen Deutsche eigeninitiativ an den NS-Verbrechen beteiligt, davon profitiert und zugestimmt oder zumindest stillschweigend zugesehen. Es waren deutsche Verbrechen, begangen von Deutschen. Viele wurden zu Komplizen und profitierten vom Eigentum der Opfer. Von wem also sollten die Deutschen befreit werden – von sich selbst? Die Deutschen konnten sich nicht selbst befreien – und wollten es vielfach auch gar nicht. In diesem Sinne war es eine "Befreiung wider Willen".

Was heißt das: "Befreiung wider Willen"?

Der Sieg der Alliierten befreite Deutschland vom Nationalsozialismus. Zugleich waren viele Deutsche Nazis und wollten nicht befreit werden. In heutiger kritischer Perspektive muss man feststellen, dass sich die Post-Täter-Gesellschaft später mit der Rede von der Befreiung gewissermaßen in die internationale Gemeinschaft der Opfer des Regimes und der Sieger über den Nationalsozialismus eingemeindet hat – eine Erzählung mit entlastender Wirkung.

Haben Sie das Gefühl, dass es heute ein Bewusstsein dafür gibt, wie stark die Bevölkerung an den NS-Verbrechen beteiligt war?

Zumindest sollte darauf stärker hingewiesen werden: Nur etwa die Hälfte der ermordeten Juden starb in Gaskammern wie denen in Auschwitz. Die andere Hälfte fiel dem sogenannten "Holocaust durch Kugeln" zum Opfer. Neben der SS waren auch Polizisten und Wehrmachtssoldaten an Massenerschießungen beteiligt – ebenso wie zahlreiche Personen, die insgesamt in der Logistik der Vernichtung mitwirkten: von Verwaltungsbeamten bis zu Lokführern. Auch an anderen Verbrechen waren zahlreiche Menschen beteiligt: Ärzte, Pfleger und Pflegerinnen hatten an der Ermordung von Menschen mit Behinderung mitgewirkt.

Wie groß war die Zustimmung oder das stille Mittragen des NS-Regimes in der deutschen Bevölkerung?