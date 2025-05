AfD-Gutachten veröffentlicht – Konsequenzen für Medien?

Auf eine Anfrage nach möglichen juristischen Schritten antwortete das Bundesinnenministerium nicht direkt. Es verwies stattdessen auf die Gesetzeslage. Demnach stellen die Geheimschutzbeauftragten der betroffenen Behörden, wenn der Verdacht eines Verstoßes gegen die Verpflichtung zur Verschwiegenheit besteht, "den Sachverhalt fest und treffen die erforderlichen Maßnahmen". Was das im konkreten Fall genau bedeutet, ließ das Ministerium auf erneute dpa-Nachfrage offen.

AfD klagt gegen Einstufung als "gesichert rechtsextremistisch"

Der Verfassungsschutz hatte am 2. Mai nach mehrjähriger Prüfung bekanntgegeben, die AfD fortan als gesichert rechtsextremistische Bestrebung zu führen. Die Partei hat vor dem zuständigen Verwaltungsgericht Köln eine Klage und einen Eilantrag dagegen eingereicht und will dem Inlandsnachrichtendienst gerichtlich untersagen lassen, dass er sie so einordnet und behandelt.