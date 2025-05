Besondere Ausnahme in Augsburg In diesen Bundesländern gibt es die meisten Feiertage

14.05.2025

Bayern hat mit 13 Feiertagen den Spitzenplatz unter Deutschlands Bundesländern. Ausschlaggebend sind regionale und religiöse Besonderheiten.

In Deutschland variiert die Anzahl der gesetzlichen Feiertage je nach Bundesland deutlich. An der Spitze liegt Bayern, das in den meisten Regionen die höchste Anzahl an Feiertagen aufweist. Diese Unterschiede sind vor allem auf regionale und religiöse Traditionen zurückzuführen.

Bayern hat – zumindest in katholisch geprägten Gemeinden – die meisten gesetzlichen Feiertage in Deutschland. Insgesamt kommen diese Gemeinden auf 13 Feiertage, was zwei Tage mehr ist als der bundesweite Durchschnitt von elf Feiertagen. Eine besondere Ausnahme bildet die Stadt Augsburg, die dank des Augsburger Friedensfestes sogar 14 Feiertage verzeichnen kann – ein deutschlandweiter Spitzenwert.

Allerdings haben nicht alle bayerischen Gemeinden 13 Feiertage. Der Feiertag Mariä Himmelfahrt (15. August) wird nur in überwiegend katholischen Regionen begangen, was etwa 1.700 Kommunen betrifft. In Teilen von Ober- und Mittelfranken ist dieser Tag hingegen kein Feiertag.

Brandenburg hat als einziges Bundesland den Oster- und Pfingstsonntag offiziell als gesetzliche Feiertage anerkannt. Diese zählen in vielen Übersichten jedoch nicht, da sie ohnehin auf einen Sonntag fallen und somit nicht zu zusätzlichen freien Tagen führen.

Welches Bundesland hat die wenigsten Feiertage?

Hier eine Übersicht, wie es im Vergleich der Bundesländer aussieht:

Bayern : 13 (in vielen Gemeinden)

: 13 (in vielen Gemeinden) Baden-Württemberg : 12

: 12 Mecklenburg-Vorpommern : 11

: 11 Thüringen : 11 (ohne Fronleichnam)

: 11 (ohne Fronleichnam) Sachsen : 11 (ohne Fronleichnam)

: 11 (ohne Fronleichnam) Sachsen-Anhalt : 11

: 11 Rheinland-Pfalz : 11

: 11 Saarland : 11

: 11 Nordrhein-Westfalen : 11

: 11 Hamburg : 11

: 11 Hessen : 10

: 10 Bremen : 10

: 10 Niedersachsen : 10

: 10 Berlin : 10

: 10 Brandenburg : 10

: 10 Schleswig-Holstein: 10

Ein klares Schlusslicht gibt es nicht, denn insgesamt sechs Bundesländer kommen auf zehn gesetzliche Feiertage und liegen damit nur einen Tag über dem bundesweiten Minimum. Berlin und Hessen stechen dabei hervor, da in beiden Ländern weder Allerheiligen noch der Reformationstag als gesetzlicher Feiertag anerkannt sind.